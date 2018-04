Kylie Jenner: Krasse Geburtstags-Party für Boyfriend Travis Scott

Happy Birthday to youuu, Travis Scott! Heute hat der Rapper und Freund von Kylie Jenner Geburtstag und wird 26 Jahre alt! Klar, dass Kylie für ihren Schatz eine richtig fette Party geplant hat. Wie krass die aber wirklich werden würde, damit hat vermutlich keiner der vielen Gäste gerechnet…

Kylie Jenner hat einen kompletten Freizeitpark gemietet

Die frischgebackene Mami hat für ihren BF keine Kosten und Mühen gescheut und die gestrige Party in den riesigen Freizeitpark „Six Flags Magic Mountain“ nahe Los Angeles verlegt. Der wurde natürlich für die Feier-Crew komplett geschlossen. So konnten Travis Scott und Kylie Jenner mit all ihren Friends ungestört im Park chillen und so oft Achterbahn fahren, wie sie wollten. Wenn das mal nicht ein wahrgewordener Traum von ungefähr jedem ist. Sogar Kim Kardashians Ehemann Kanye West hat das zum Lachen gebracht, was ja wirklich extrem selten vorkommt. Und auch sonst kann man bei den ganzen Pics und Videos schon mal ein bisschen neidisch werden, oder? :D

Instagram/kimkardashian

Geschenke für alle!

Als wäre ein Abend allein im Vergnügungspark nicht schon geil genug, hat Kylie Jenner auch noch coole Give Aways für alle Gäste anfertigen lassen: Jeder bekam einen lässigen Hoodie mit Geburtsdatum und -Ort von Travis Scott drauf. Cuuute! Obendrauf gab es dann noch die süßeste Geburtstagstorte der Welt. Die war nämlich in Form einer Achterbahn und in dem Wagen saßen kleine Figuren, die aussahen wie Travis, Kylie und Baby Stormi. Yummy! Für diese krasse Aktion verdient Kylie Jenner wirklich den Titel „Beste Freundin der Welt“.

This cake is so cool 4/28/18 Ein Beitrag geteilt von Kylie Jenner (@kyliesnapchat) am Apr 29, 2018 um 8:43 PDT