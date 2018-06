Kylie Jenner: Ist Baby Stormi nur ein Accessoire?

Andrew Toth/Getty Images for The Mark Hotel

Für Unternehmerin Kylie Jenner scheinen Billig-Marken nicht in die Tüte zu kommen. Für ihre Tochter Stormi soll es das Beste vom Besten sein – doch es sieht fast so aus, als sei Stormi eher das Accessoire.

Kylie Jenner: Mega Geburtstagssause mit Baby Stormi

Kylie Jenner scheint nicht müde zu werden, ihre kleine Tochter Stormi mit Prunk und Pracht zu verwöhnen. Auf der Geburtstagsfeier ihrer Nichten North, Tochter von Kurvenwunder Kim Kardashian und Rapper Kanye West , sowie Penelope, Tochter von Schauspielerin Kourtney Kardashian und Unternehmer Scott Disick, chauffierte Kylie die vier Monate alte Stormi in einer Luxus-Tragetasche vor sich her. Stolze 625 US-Dollar (circa 560 Euro) kostet der Baby-Carrier aus dem Hause Gucci. Auf Instagram lud die 20-Jährige ein Bild von sich und ihrer Tochter hoch, auf dem Stormi hinter dem Gucci-Stoff jedoch kaum zu erkennen ist. Lediglich ihre nackten Füße sowie ihr kleiner Kopf mit weißem Haarband schauen hervor. Dazu schrieb Jenner: "Herzlichen Glückwünsch North & P". Sieht eher danach aus, als trägt Kylie ihr Baby wie ein Accessoire vor sich her.

Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Jun 3, 2018 um 1:31 PDT

Kylie Jenner: Ihre Familie weiß wie man feiert

Die große Geburtstagssause für den Kardashian-Nachwuchs fand am gestrigen Sonntag in Calabasas, Kalifornien, statt. Dass sowohl North als auch Penelope eigentlich erst in wenigen Wochen Geburtstag haben, schien die It-Familie nicht zu stören. Gefeiert wurde schon jetzt - und das in den schillerndsten Regenbogenfarben und mit viel Glitzer. Das Motter der beiden Mädchen: Einhörner! So zeigte sich auch Familien-Oberhaupt Kris Jenner in bester Laune als sie gemeinsam mit Enkeltochter Dream für ein Bild posiert. Während die 62-Jährige ein bodenlanges, schwarzes Kleid trägt, strahlt die Tochter von TV-Persönlichkeit Rob Kardashian und Model Blac Chyna in einem sommerlichen Blumenkleid. Auf ihrem Kopf trägt sie ein kunterbuntes Horn.

Ein Beitrag geteilt von Kris Jenner (@krisjenner) am Jun 3, 2018 um 4:02 PDT

Kylie Jenner, Kim Kardashian und Co.: Der Luxus liegt in der Familie

Ganz besonders freuen konnte sich vor allem North West. Denn obwohl Kims Tochter erst am 15. Juni Geburtstag hat, wurde sie schon gestern frühzeitig beschenkt. Besonderes Highlight: Der amerikanische Designer Alexander Wang schickte ihr eine Designer-Handtasche mit Leoparden-Druck für stolze 600 Euro. Nicht nur Kylie Jenner scheint es mit den Accessoires ihres Töchterchens gut zu meinen.