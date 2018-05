Kylie Jenner: Hochzeitsdrama

Eigentlich ist die frischgebackene Mama Kylie Jenner gerade total happy mit ihrem Boyfriend, dem Rapper Travis Scott, und der gemeinsamen kleinen Tochter Stormi. Doch jetzt überschattet ein Hochzeitsdrama Kylies Glück …

„Nein“ zur Hochzeit mit Kylie Jenner

Denn Kylie Jenners Halbbruder Brody Jenner heiratet bald seine Verlobte Kaitlynn Carter. Eigentlich ja ein Grund zur Freude!

that's amore! 🍝💏 Ein Beitrag geteilt von Kaitlynn Carter (@kaitlynn) am Mai 24, 2018 um 5:44 PDT

Doch Kylie Jenner und auch Kendall Jenner stehen wohl nicht auf der Gästeliste für die Hochzeit ihres Halbbruders. Ganz schön mies! Denn obwohl Kylie und Kendall nicht mit ihrem Halbbruder aufgewachsen sind, hatten die Jenner-Mädels eigentlich immer ein super Verhältnis mit Brody. Dass der 34-Jährige seine Halbschwestern jetzt bei seiner eigenen Hochzeit wohl nicht dabeihaben möchte, hat Kylie und Kendall bestimmt verletzt.

Met! almost time Ein Beitrag geteilt von Kendall (@kendalljenner) am Mai 1, 2018 um 5:31 PDT

Hochzeit ohne den Kardashian-Clan

Weshalb Brody Jenner seine Halbschwestern Kylie und Kendall von seiner Hochzeit ausschließt, ist ganz schön krass! Der TV-Star hat sich nämlich wohl dazu entscheiden die komplette Kardashian-Family nicht zu seiner Hochzeit einzuladen – und dazu zählt er auch Kendall und Kylie! Seine Halbschwestern haben zwar den Nachnamen Jenner, seien in Brodys Augen aber mehr Kardashian als Jenner und stehen deshalb auch nicht auf der Gästeliste. Nur Brodys Vater Caitlyn Jenner (ehemals Bruce Jenner), die ja auch lange Zeit Teil des Kardashian-Clans war, wurde zur Hochzeit ihres Sohnes eingeladen. „Seit sich Kris und Caitlyn scheiden lassen haben, sieht Brody die Kardashians nicht mehr als Teil seiner Familie“, erzählt ein Bekannter dem US-Magazin HollywoodLife. Dass Brody die Ex-Frau seines Vaters nicht an seinem großen Tag dabeihaben will, kann man dem 34-Jährigen nicht vorhalten. Doch seine eigenen Schwestern auszuschließen, die ihm nicht getan haben, ist echt mies.

Nach Hochzeitsdrama: Kylie Jenner konzentriert sich auf ihre eigene Family

Auch wenn Brodys Entscheidung seine Halbschwester Kylie Jenner bestimmt getroffen hat, lässt sich die Make-up-Queen davon nicht unterkriegen.

Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Mai 7, 2018 um 10:05 PDT

Kylie hat mit ihrem Freund Travis Scott und der gemeinsamen Tochter Baby Stormi jetzt nämlich ihre eigene kleine Familie und die ist für die junge Mutter im Moment einfach am wichtigsten <3