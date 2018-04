Kylie Jenner: Freude über neues Baby

Noch keine drei Monate ist es her, dass Kylie Jenner ihre Tochter Stormi zur Welt gebracht hat. Doch jetzt freut sich die 20-Jährige schon über das nächste Baby!

Neues Baby für den Kardashian-Jenner-Clan

Es kommt uns vor als sei es gestern gewesen, dass Kylie Jenner uns ihre Stormi mit einem süßen Instagram-Pic vorgestellt hat. Während wir noch immer total verzaubert sind von den niedlichen Baby-Stormi Fotos, gibt es bei Kylie schon die nächsten Baby-News. Denn nun hat auch Kylie’s Schwester Khloe ihr erstes Kind bekommen und Kylie freut sich mega für die 33-Jährige.

Kylie Jenner: Glückwünsche zum Baby

In ihrer Snapchat-Story postet der Reality-Star ein süßes Video für ihre ältere Schwester und schreibt: „Herzlichen Glückwunsch, Khloe! Es ist ein Mädchen!“ Dass Kylie sich so sehr mit Khloe freut, wundert uns kaum. Schließlich waren die Kardashian-Jenner-Schwestern gleichzeitig mit ihrem ersten Baby schwanger und haben so jede Menge Höhen und Tiefen während der Schwangerschaft gemeinsam durchgestanden.

Kylie freut sich über die Baby-News ihrer Schwester Khloe! Snapchat / @kylizzlemynizzl

Wie heißt das neue Baby?

Trotz der süßen Glückwünsche von Kylie bleibt eine Frage ungeklärt: Wie heißt das Baby von ihrer Schwester Khloe? Daraus macht der Clan momentan noch ein Geheimnis, um die Fans noch gespannter auf die ersten Infos des neuen Familienmitglieds zu machen – oder hat dieses zurückhaltende Verhalten etwa einen anderen Grund?

Ihre Schwestern sind für sie da

Denn die Fans der Schwestern sind sich sicher, dass Khloe im Moment ganz besonders den Support von Kylie und den anderen Kardashian-Jenner-Mädels braucht. Erst vor ein paar Tagen – kurz vor der Geburt ihrer Tochter – kamen schmutzige Infos über Khloe’s Verlobten und Baby-Papa Tristan Thompson raus. Der Basketballspieler soll Khloe während der Schwangerschaft mit anderen Frauen betrogen haben und es soll sogar Bilder davon geben. Ganz schön krass! Zwar haben sich Khloe und ihr Verlobter noch nicht zu den Gerüchten geäußert, aber wir können uns gut vorstellen, dass diese Nachrichten die frisch gebackene Mama sehr belasten. Wir hoffen auf jeden Fall, dass die neuen Eltern alle Probleme lösen können und wir bald ein süßes Family-Pic mit der gemeinsamen Tochter der beiden zu sehen bekommen.