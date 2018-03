Kylie Jenner: Diese geheimen Baby-Fakten wusstet ihr garantiert noch nicht!

Monatelang hat Kylie Jenner kein Wort über ihre Schwangerschaft verloren, doch jetzt packt sie richtig aus .....

Kylie Jenner: Fragestunde

Neun Monate lang wurde wild spekuliert – Anfang Februar dann die Überraschung: Unternehmerin Kylie Jenner war tatsächlich schwanger mit Töchterchen Stormi Webster. Freund Travis Scott, der gebürtig Jacques Webster heißt und Kylie hielten die Schwangerschaft geheim, um sich Voll und Ganz darauf konzentrieren zu können. Da die 20-Jährige die Schwangerschaft verheimlichte, kam bisher auch kein einziger Fakt ans Tageslicht, wie es ihr in der Zeit ging. Bis jetzt! Denn die Social-Media-Queen ließ sich auf Twitter auf eine lustige Fragestunde mit ihren Followern ein.

Kylie Jenner: Lustige Antworten

Auf Twitter kommt Kylie beim Q&A geradezu in Quassel-Laune und verriet so einige pikante Details: "Wir dachten, dass wir einen Jungen bekommen würden. Wir waren so überrascht", gab die Neu-Mama zu. Außerdem gestand sie, dass der Verzicht auf Sushi besonders schlimm für sie war. Deshalb musste sie sich eine neue Leckerei suchen von der sie zum Ende der Schwangerschaft total besessen war: gefrorenen "Eggo"-Waffeln. Auch Bilder von der Beauty mit Babybauch bekommen wir laut ihrem Q&A bald zu sehen. Bis es so weit ist, erfreut sie uns mit Fotos von Stormi. So auch jetzt, mit einem Schnappschuss von Stormi mit Uroma Mary Jo Campbell.