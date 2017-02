KsFreak: Für YouTube brach er die Schule ab!

KsFreak aka Marcel hat geschafft, wovon viele träumen: er verdient mit YouTube sein Geld. Inzwischen hat er über 1,7 Millionen Abonnenten und mehr als 300 Millionen Mal wurden seine Videos angeschaut! NICE =)

KsFreak: Was hat die Familie über YouTube gedacht?

KsFreak selbst hat von Anfang an, an seinen Erfolg geglaubt. Bei seiner Familie sah das allerdings anders aus, wie er im exklusiven BRAVO-Interview verraten hat: „Ich war mir sicher, dass es mit YouTube klappen würde. Also habe ich die Schule abgebrochen. Als ich das meinen Eltern erzählt habe, ist mein Dad ausgeflippt. Er wollte mich zu Hause rauswerfen!"

KsFreak musste seine Eltern jedoch erst einmal von dem Plan überzeugen. Doch das war wirklich nicht einfach, denn das man mit YouTube sein Geld verdienen kann, konnten die sich einfach nicht vorstellen. Inzwischen steht die ganze Familie hinter Marcel aka KsFreak und guckt alle Videos.

Wie KsFreak seine Eltern von dem YouTube-Plan letztendlich überzeugt hat, liest Du in der aktuellen BRAVO-Ausgabe (Heft Nr. 21 / ab 28. September im Handel).

Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger: