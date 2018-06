Krasser Diss: Darum rastet Dagi Bee aus

Zwischen YouTube-Megastar Dagi Bee (23) und ihre kleine Schwester, musical.ly-Sternchen Leni (13), passt kein Blatt Papier. Die zwei halten zusammen wie Pech und Schwefel - jeder, der die Social Media-Kanäle der beiden verfolgt, weiß das. Kein Wunder also, dass Dagi ihre kleine Sis jetzt verteidigte wie eine Löwin, als jemand fies zu ihr war!

Dagi Bee: Hate gegen Schwester Leni geht gar nicht!

Auf Instagram musste Dagi Bee gestern mal so richtig Dampf ablassen. Ein Follower Namens „star_topis“ äußerte sich in einem Kommentar unter einem von Dagis Fotos negativ über deren 13-jährige Schwester Leni. Doch die Ansicht des Insta-Users konnte Dagi so überhaupt nicht verstehen und nahm den Kommentar zum Anlass für eine sehr ausführliche Stellungnahme.

Das war der Aufhänger für Dagis Wut-Story: „Nicht böse gemeint, es ist nämlich nur meine persönliche Meinung: Ich finde du bist nur wegen Dagi berühmt geworden. Ok du machst zwar musical.ly aber trotzdem, es gibt soo viele die, die auch musical.ly machen und die auch richtig gut sind und nicht so berühmt oder keinen Haken auf Instagram haben. Du bist zwar auch richtig gut bei musical.ly, aber es gibt welche, die machen es besser“, hatte der Insta-Follower an Leni gerichtet geschrieben. Völlig unnötig in den Augen von Dagi Bee! Das konnte und wollte die Influencerin nicht auf sich sitzen lassen und holte mit folgenden Worten zum Gegenschlag aus:

Dagis süße Liebeserklärung an Leni

Völlig verständnislos fragte Dagi, ob man Leni denn jetzt automatisch "scheiße" finden müsste, nur weil sie durch ihre große Schwester bekannt geworden sei. Sie findet: Man sollte es der Kleinen einfach gönnen!Doch damit nicht genug. Dagi nahm die Angelegenheit zum Anlass, ihrer Leni eine Liebeserklärung zu machen.

Wow, wer so eine große Schwester hinter sich stehen hat, braucht wirklich vor nichts und niemandem Angst haben!