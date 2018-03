Körpersprache und Mimik richtig deuten: So enttarnst du Lügner!

"Jaaa ... Mir geht’s super!“ – „Nein, heute habe ich keine Zeit.“ Na, wie oft hast du heute schon gelogen? Wir alle tun es bis zu 200-mal am Tag. Aber warum? „Meistens flunkern wir, um uns vor unangenehmen Situationen zu schützen und um Stress zu vermeiden“, erklärt uns Psychologe und Körpersprache-Experte Sören Al-Roubaie. „Wenn ein Girl zum Beispiel von einem Typen angesprochen wird, der es null interessiert, sagt es lieber, dass es aufs Klo muss, statt sich einem unangenehmen Gespräch zu stellen, warum der Boy nicht sein Typ ist.“ Wir machen es uns mit Flunkern also einfach bequem, richtig? „Absolut“, so Al-Roubaie. „Lügen ist in erster Linie ein Selbstschutzmechanismus, der uns vor lästigen Dingen bewahrt.“

