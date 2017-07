"Köln 50667": Wird Mel von Rüdiger bedroht?

Nachdem Mel bei "Köln 50667" ausversehen Rüdiger angefahren hat, scheint der vernarrt in sie zu sein. Gerade ist Rüdiger absichtlich in einen Nagel getreten, um sich von Mel verarzten zu lassen. Jetzt ergreift er eine noch weitaus drastischere Maßnahme, die Mel immer mehr Angst macht und in den Wahnsinn treibt.

Die letzten Tage haben Mel ganz schön zugesetzt. Sie wird deshalb immer paranoider und fühlt sich ständig verfolgt und beobachtet. Als sie sich in der Wache kurz hinlegen will, entdeckt sie auf dem Bett einen großen Bären. Sofort dreht sie total durch, da sie vermutet, dass mal wieder Rüdiger hinter dem für sie gruseligen Geschenk steckt.