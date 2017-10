Köln 50667: Dana ist mit den Nerven am Ende

Dana kommt bei Köln 50667 von ihren Eltern zurück. Sie will sich bei Patrick entschuldigen und schlägt ein Versöhnungsessen vor, doch Patrick hat daran kein Interesse. Er sagt ihr, dass er einen Termin mit einem „Investor“ hat und erneut gerät das Paar in einen Streit. Es geht soweit, dass Patrick die Wohnung verlässt und die Zwei im Streit auseinandergehen.

Sophia probiert die verzweifelte Dana abzulenken. Sie schauen einen Film, doch Dana denkt nur an den Streit. Als sie Patrick anrufen will und er sein Handy ausgeschalten hat, geht sie ins Bad und fällt in alte Muster zurück, die sie schon längst überwunden hatte. Sophia versucht ihre Freundin wachzurütteln: "Meinst du es ist das Richtige, wenn du jetzt wieder anfängst zu kotzen?", sagt sie zu Dana. Diese fängt jedoch bitter an zu weinen und weiß nicht was sie tun soll. Sie weiß, dass ihre Beziehung zu Patrick in großer Gefahr ist...

Erleidet Dana jetzt einen Rückschlag? Was wird Patrick tun, wenn er von dem Rückfall erfährt? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

