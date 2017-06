Köln 50667 Vorschau: Wird Jan zum miesen Betrüger?

Aus Verzweiflung heckt er gemeinsam mit Felix einen neuen Plan aus: Er möchte das Haus nicht mehr vermieten, sondern verkaufen. Besonders perfide an der ganze Sache: Jan will den Schimmelbefall verleugnen. Zusammen mit Felix spielt er den Interessenten nämlich vor, dass mit dem Haus alles in Ordnung sei. Und schon findet sich ein Pärchen, welches das Reihenhaus sofort kaufen möchte. Doch wird Jan wirklich so skrupellos sein?

Ob er den betrügerischen Plan durchzieht, siehst Du heute Abend um 18 Uhr bei "Köln 50667".