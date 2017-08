"Köln 50667" Vorschau: Werden Kevin und Diego Smoothie-Millionäre?

Bei "Köln 50667" wollen sich Kevin und Diego endlich ein eigenes Imperium aufbauen. Mit ihrer Geschäftsidee glauben sie ganz groß absahnen zu können und sich so ihre Zukunft zu sichern. Doch so einfach, wie sich die beiden das vorstellen, ist es natürlich nicht. Auf ihrem Weg nach ganz oben müssen sie mehrere Hürden überwinden.

Kevin und Diego möchten ihr neues Geschäftsmodell unbedingt durchziehen. Von Patrick werden die beiden jedoch auf den Boden der Tatsachen geholt - er glaubt nämlich noch nicht so richtig an die Idee der beiden. Kevin und Diego sehen allerdings das ganz große Geld und sind total euphorisch, was ihre gesunden Biodrinks angeht, die nach Pizza und Döner schmecken sollen. Zur Unterstützung holen sie sich Chico ins Boot.

Das Muskelpaket soll für den Drink modeln, um den Kunden zu zeigen, was der Smoothie bewirken kann. Um so richtig Werbung dafür zu machen, stellen sich die drei mit ihren Smoothies vor ein Fitness-Studio. Dummerweise haben sie dabei eine Sache nicht beachtet: Sie haben den Besitzer nicht gefragt. Der ist alles andere als begeistert von der Aktion.

Wohl oder übel müssen die Jungs das Feld wieder räumen. Wie lange wird ihre Euphorie also anhalten? Geben die beiden gleich schon wieder auf? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".