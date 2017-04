Köln 50667 Vorschau: Trennen sich Jan und Holly?

Jan und Holly von "Köln 50667" haben Anfang des Jahres geheiratet. Nach vielen Turbulenzen bekamen sie doch noch ihre Traumhochzeit. Doch ist bald schon wieder alles aus? Hier erfährst Du, warum ihre Liebe in Gefahr ist.

Jan & Holly: die ganze Hochzeits-Geschichte

Köln 50667: Jan und Holly ziehen um!

Holly hat Jan versprochen es einen Monat in einem Reihenhaus zu versuchen. Und das, obwohl sie gar keine Lust darauf hat. Denn für Holly ist das einfach zu spießig. Doch der Umzug steht an und prompt verscherzt sie es sich mit der Nachbarin. Holly ahnt, dass es noch richtig Zoff geben wird.

Und dann kommen auch noch Felix, Flo und Jule zu Besuch. Jan ist gar nicht begeistert, weil er glaubt, dass Felix sein Image in der Reihenhaussiedlung ruinieren wird. Dabei ist vor allem Holly den Nachbarn ein Dorn im Auge. Sie zerreißen sich das Maul über ihren Job als Stripperin. Holly fühlt sich in dem "neuen Zuhause" total unwohl und möchte am liebsten sofort wieder ausziehen.

Köln 50667: Stress bei Jan und Holly!

Doch dann auch noch das: Jan's Vater Horst hat Neuigkeiten... Der Besitzer des Reihenhaus' braucht dringend Geld und möchte es deshalb an Jan verkaufen. Horst würde Jan sogar bei der Finanzierung des Hauses unterstützen… Nimmt Jan das Angebot an, obwohl sich Holly dort unwohl fühlt?

Das könnte das Ende der Beziehung bedeuten. Wie es weitergeht, zeigt "Köln 50667" in den kommenden Wochen bei RTL II.

