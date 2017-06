Köln 50667 Vorschau: Trennen sich Ben und Lina?

Bei "Köln 50667" haben Ben und Lina gerade ihr Baby verloren. Der emotionale Stress der letzten Wochen belastet ihre Beziehung sehr. Trennen sich Ben und Lina jetzt? Die Vorschau dazu liest Du hier!

Das ganze "Köln 50667"-Baby-Drama - Hier klicken!

Ben und Lina sind gerade erst wieder ein Paar geworden. Um gemeinsam für das Baby da zu sein, haben sich die Zwei wieder angenähert und für eine zweite Chance entschieden. Doch nun hat Lina das Baby verloren. Die Strapazen der letzten Wochen waren einfach zu viel für das Ungeborene.

Köln 50667: Trennen sich Ben und Lina?

Aber was wird nun aus Ben und Lina? Trennen sich die beiden? Eigentlich ist Ben nur wegen des Babys zu seiner Ex zurückgekehrt. Aber in der schweren Zeit will er Lina natürlich nicht gleich wieder verlassen und die Totgeburt mit ihr gemeinsam durchstehen. Allerdings merkt der Schüler auch, dass ihm der emotionale Stress zu viel wird. Und die nächste Streiterei mit Lina steht ihm auch schon bevor. Als die beiden zum Sozialhaus gehen wollen, um die Babysachen zu spenden, bekommt Lina ein Telefonat mit, indem Ben etwas lästert. Daraufhin ist sie super wütend und will Ben nicht mehr sehen.

Die beiden brauchen dringend eine Auszeit von dem ganzen Drama. Werden sich Ben und Lina nun trennen? "Köln 50667" läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr.

Keine "Köln 50667"-News mehr verpassen!