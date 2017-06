Köln 50667 Vorschau: Neuzugang Kati ist die Schwester von Jule

Köln 50667 Vorschau: Versöhnen sich Jule und Kati?

Jule ist enttäuscht, weil sie ihre Schwester verpasst hat. Doch am nächsten Tag steht diese überraschend vor ihrer Tür. Allerdings bittet Kati Jule um 400 Euro. Wofür sie das Geld braucht und wo sie die letzte Zeit gesteckt hat, will Kati nicht sagen. Auch über ihren Vater schweigt sie. Daher beschließt Jule selbst, ihren Vater anzurufen und ihn in die WG zu bestellen.

Was ist zwischen Kati und ihrem Vater vorgefallen? Gibt es neuen Zoff bei "Köln 50667" ? Die ganze Geschichte und noch mehr, siehst Du immer montags bis freitags um 18 Uhr bei RTL II.