Köln 50667 Vorschau: Manu und Sophia sind ein Paar!

Köln 50667 Vorschau: Die Liebesgeschichte von Manu und Sophia ist sehr kompliziert. Doch nun werden die zwei Streithähne ein Paar. Die ganze Story liest Du hier!

Köln 50667: Manu und Sophia sind zusammen:

Bei "Köln 50667" haben Manu und Sophia wieder miteinander angebandelt. Die Italienerin hat schon länger Gefühle für Manu und ist mit ihm sogar schon in der Kiste gewesen, als er noch mit Sam zusammen war. Deswegen gab es richtig viel Stress! Doch inzwischen kommen Sophia und Sam wieder gut miteinander aus. Doch das kann sich jetzt ändern, denn Sam weiß noch nichts davon, dass zwischen ihrem Ex und Sophia wieder etwas läuft.

Köln 50667: Hält die Beziehung von Manu und Sophia?

Viele "Köln 50667"-Zuschauer glauben allerdings nicht an die Liebe der beiden. Denn im Vorfeld gab es schon wieder eine Menge Zoff zwischen Manu und Sophia. Ist ihre Liebe also zum Scheitern verurteilt? "Sophia ist eine hysterische Kuh - geht vielen auf die Nerven", "Bei ihrer Eifersucht und deren Verhalten wird die Beziehung sicherlich lange halten - NICHT. Alter, die Rolle geht mir sowas von auf die Nerven", und "Das endet in einer Katastrophe mit Sam, das ganze Theater fängt von vorne an", meinen die Fans in den Kommentaren unter dem Bild.

Doch es gibt auch Zuschauer, die von dem neuen "Köln 50667"-Paar begeistert sind: "Ihr seid soo ein süßes Paar hoffentlich bleibt das auch soo", und "Ich denke Sophia ist eifersüchtig, weil sie Angst hat die Person die einem am meisten bedeutet, zu verlieren ist ja auch verständlich. Ja ich weiß,das es nur eine Serie ist, aber sie sind ein sehr süßes Paar!", schreiben zwei andere Userinnen.

Köln 50667: Sophia ist sehr eifersüchtig!

Besonders die Eifersucht von Sophia wird das Paar vor eine große Herausforderung stellen. Die Italienerin hat einfach Angst, dass auch sie von Manu betrogen wird. Daher steigert sie sich schnell in Situationen rein. Erst vor einigen Tagen ist es zur kompletten Eskalation gekommen, weil sie vor lauter Eifersucht seine Cousine für seine nächste Affäre gehalten hat. Doch Manu konnte die Vorwürfe noch auf dem Weg räumen. "Können wir dann jetzt mal den ganzen Kindergarten-Scheiß zur Seite schieben und endlich eine Beziehung führen?“, fragte er daraufhin seine Sophia - und erhielt eine eindeutige Antwort: "JA!“

Wie es bei Manu und Sophia weitergeht, siehst Du immer montags bis freitags um 18 Uhr bei RTL II.