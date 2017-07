Köln 50667 Vorschau: Macht Ben wegen Elli mit Lina Schluss?

Köln 50667 Vorschau: Ben und Elli kamen sich in den letzten Wochen näher - obwohl beide noch in festen Beziehungen sind. Speziell Ben kann nicht mehr aufhören, an seine Ex-Freundin zu denken. Doch was wird aus ihm und Lina?

Köln 50667: Liebes-Comeback bei Elli und Ben? Köln 50667: Ben gesteht Elli seine Liebe Es riecht nach Trennung bei Köln 50667: Als sich Lina morgens an Ben kuschelt, murmelt dieser im Halbschlaf "Elli". Lina fühlt sich darin bestätigt, dass ihr Freund noch immer in seine Ex verliebt ist: "Ich habe es gewusst, du willst immer noch etwas von Elli", schreit sie. Während sie sich daraufhin bei Chico ausweint und er ihren Verdacht auch noch bestätigt, besucht Ben Elli auf dem Schrottplatz. Dort nimmt er seinen Mut zusammen und gesteht ihr seine Liebe. Zudem hat er sich vorgenommen, die Beziehung mit Lina zu beenden. Doch wird Ben diesen krassen Schritt auch wirklich wagen? Und wie wird Elli auf Bens Worte reagieren - immerhin ist sie gerade erst zu Rocco auf den Schrottplatz gezogen. Wie die Liebes-Geschichte weitergeht, erfahren wir ab 18 Uhr bei "Köln 50667" auf RTL 2. Alle News zu "Köln 50667" - hier klicken! Köln 50667

