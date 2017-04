Köln 50667 Vorschau: Lina aka Margarita Nigmatullin ist schwanger!

Bei "Köln 50667" ist Lina (gespielt von Margarita Nigmatullin) schwanger von Ben! Aber nun könnte sie das Baby verlieren. Warum? Wir geben Dir eine Vorschau auf das Baby-Drama bei "Köln 50667".

Bei "Köln 50667" waren Lina und Ben nur kurz ein Paar. Nun bekommt sie ein Kind von ihrem Ex-Freund und weiß nicht was sie machen soll: Wird Lina das Baby abtreiben oder behalten?

Köln 50667: Verliert Lina das Baby?

Inzwischen weiß Ben, dass er Vater wird. Er will mit Lina darüber sprechen, wie es weitergehen soll. Doch bei dem Gespräch passiert etwas Schreckliches: Lina regt sich so doll auf, dass sie gar nicht bemerkt, dass sie Blutungen bekommen hat… Ist dem Baby etwas passiert? Wird Lina das Baby verlieren?

Was es mit den Blutungen auf sich hat, siehst Du am Mittwoch bei "Köln 50667" um 18 Uhr bei RTL II.

Köln 50667: Ben weiß, dass Lina von ihm schwanger ist!

Bisher hat keiner Ben von der Schwangerschaft erzählt. Doch als er herausfinden will, warum Elli sich nicht mehr meldet, bekommt er eine Diskussion von ihr mit Chico mit, aus der hervorgeht, dass Lina von ihm schwanger ist. Nun ist die Bombe geplatzt: Ben weiß, dass Lina von ihm schwanger ist! Er will Lina zur Rede stellen. Möchte Ben das Baby behalten?

Das Babydrama siehst Du am Freitag bei "Köln 50667" um 18 Uhr bei RTL II.

28. März 2017

Köln 50667: Will Lina das Baby abtreiben?

Lina von "Köln 50667" ist schwanger von Ben. Die beiden haben nicht richtig verhütet - nun erwartet die Schülerin ein Baby. Doch Lina ist mit der Situation total überfordert, zumal sie nicht mehr mit Ben zusammen ist. Deshalb geht sie zu einer Frauenärztin, um sich über eine Abtreibung zu informieren.

Als Elli das erfährt, macht sie sich schnell auf den Weg, um Lina davon zu überzeugen, dass eine Abtreibung nicht in Frage kommt. Elli möchte nicht, dass Lina das Baby abtreibt. Sie fühlt sich immer noch schuldig, weil sie Lina Ben ausgespannt hat.

Überlegt es sich Lina noch einmal anders, oder wird sie wirklich das Baby abtreiben? Wie es weitergeht, siehst Du heute Abend um 18 Uhr bei "Köln 50667".

Köln 50667: Wird Lina das Baby abtreiben? RTL II

22. März 2017

Köln 50667: Lina ist schwanger von Ben!

Lina von Köln 50667 steckt in einer schwierigen Lage: Sie ist schwanger von Ben. Doch die beiden sind getrennt – Ben ist mit Elli zusammengekommen.

Lina weiß nicht was sie jetzt machen soll: Wird sie das Kind behalten, oder abtreiben? Bislang hat Lina Ben noch nichts von der Schwangerschaft erzählt.

Köln 50667: Lina soll das Baby behalten!

In der obigen Videobotschaft bittet Lina um Rat. Die "Köln 50667"-Fans sind sich einig: Lina soll das Baby behalten. In den Kommentaren heißt es: "Behalten! Immerhin gehört was dazu schwanger zu werden und Du und Ben seid selber schuld! Jeder weiß wann die Pille nicht wirkt! Das Kind kann am wenigsten dafür!", "Ich würde das Baby behalten, weil es kann nichts dafür:)" und "Ich würde es auch behalten das Kind und dann lernst Du auch Verantwortung für das Kind zu tragen".

Ob Lina das Baby behalten wird und wann sie Ben davon erzählt, siehst Du in den kommenden Tagen bei "Köln 50667".

20. März 2017

Köln 50667: Ist Lina schwanger von Ben?

Lina von "Köln 50667" ist vor kurzem mit Ben zusammengekommen. Doch der stand eigentlich auf ihre beste Freundin Elli und ist mit ihr ins Bett gegangen. Nun hat Lina ein großes Problem: Sie ist überfällig und befürchtet von Ben schwanger zu sein.

Köln 50667: Bekommt Lina ein Baby von Ben?

Lina ist gerade erst frisch von Ben getrennt. Schon länger hatte sie bemerkt, dass er sich komisch verhält. Lina war sich sicher, dass es noch eine andere gibt. Nun ist herausgekommen wer die andere ist: ihre beste Freundin Elli. Lina hat Elli und Ben nämlich beim Sex erwischt und ist total verletzt. Die Blondine hat auf einen Schlag ihren Freund und ihre beste Freundin verloren.

Doch das ist nicht ihr einziges Problem, denn Lina befürchtet, dass sie von Ben schwanger ist.

Lina ist seit einiger Zeit überfällig und beschließt einen Schwangerschaftstest zu machen. Sie ist total nervös - eine Schwangerschaft würde gerade gar nicht in ihr Leben passen. Was wird beim Schwangerschaftstest wohl für ein Ergebnis rauskommen? Ist Lina schwanger von Ben?

Ob Lina schwanger ist, erfährst Du bei "Köln 50667" am Montag um 18 Uhr bei RTL II.

Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger: