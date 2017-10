"Köln 50667"-Vorschau: Kommen Lea und Felix wieder zusammen?

Wenig später fährt Felix zu Lea in die Psychiatrie und die beiden gehen im Park spazieren. Währenddessen überrascht Lea ihn mit einem selbst geschriebenen Gedicht und lieben Worte, die Felix schmeicheln und sein angekratztes Ego wieder aufbauen. "Du bist echt ein toller Mensch und deine Freunde können sich echt glücklich schätzen so jemanden zu haben wie dich."

Das führt dazu, dass Felix sich nicht nur richtig gut fühlt, in Leas Gegenwart, er möchte auch noch mehr Zeit mit ihr verbringen, als eigentlich geplant. Lea wittert ihre Chance und versucht Felix zu verführen. Wird Felix Lea wieder so nah an sich heranlassen? Wie weit werden die beiden gehen?

Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".