Köln 50667: Kevin hilft Dayana!

Seitdem Dayana aka Sascha in Köln ist, geht es in der WG drunter und drüber. Dayana steckt in einer Familienkrise, denn ihren Verwandten fällt es schwer zu akzeptieren, dass sie nun eine Frau ist. Zur Hochzeit ihrer Schwester Alina wurde sie auch ausgeladen. "Ich werde auf keinen Fall zu lassen, dass Sascha auf die Hochzeit kommt. PUNKT.“, stellt Dayanas Bruder wütend klar. Doch Kevin versucht Alina heimlich nochmal umzustimmen - mit Erfolg! Dayana bekommt eine Einladung zur Hochzeit.

Köln 50667 Vorschau: Kevin wird verprügelt!

Dayanas Bruder ist über diese Entwicklung total sauer, weswegen er Kevin mit seinen Verbündeten angreift. Kev muss daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Zum Glück hat er keine ernsthaften Verletzungen erlitten. Doch es kommt noch schlimmer, denn Dayana wird nun von ihrem Bruder erpresst: Wenn sie sich auf der Hochzeitblicken lassen sollte, dann ist sie als nächste dran.

Wird Dayana das Risiko eingehen? Und kann ihr Bruder nicht wegen der Straftat an Kev belangt werden? Die dramatische Geschichte läuft diese Woche bei "Köln 50667".

Köln 50667-Kevin liegt nach der schweren Attacke verletzt am Boden. RTL II

Köln 50667: Liebt Kevin Dayana doch?