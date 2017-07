Köln 50667 Vorschau: Jule wirft Kathi raus!

Köln 50667: Krise bei Marc und Jule wegen Kathi

Nachdem Marc herausgefunden hat, dass Jule den Selbstmord-Brief vor ihm verheimlichte, ist das Paar in einer schlimmen Beziehungskrise. Der Rettungssanitäter bei Köln 50667 hat daher für sich beschlossen, alleine in den Urlaub zu fahren. Für Jule steht fest, dass Kathi an allem Schuld ist - immerhin war sie es, die die Sache mit dem Brief Marc von Anfang an erzählen wollte. Sie hat alle provoziert.

Aus Wut will Jule ihre Schwester deswegen aus der WG werfen: "Pack jetzt deine Sachen und du ziehst aus! Es ist mir scheißegal, wohin du gehst, aber du ziehst aus!", schreit sie in Richtung Kathi. Jule hat zudem beschlossen, Marc hinterherzufahren, um mit ihm noch einmal zu sprechen. Wird sich zwischen den Beiden noch alles zum Guten wenden? Das erfahren wir bei Köln 50667 ab 18 Uhr auf RTL 2.

