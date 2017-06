Köln 50667 Vorschau: Ist Marc ein Mörder?

Marc von "Köln 50667" arbeitet als Rettungssanitäter. Sein Job kann sehr anstrengend und emotional sein. Bei einem Einsatz kommt es nun zu einem krassen Zwischenfall - ist er schuld am Tod eines Opfers? Ist "Köln 50667"-Marc ein Mörder?

Köln 50667: Schwerer Einsatz für Mel, Marc und Jule

Bei "Köln 50667" werden Mel, Marc und Jule zu einem schweren Auffahrunfall gerufen. Mehrere Autos sind ineinander gekracht und verwundete Menschen sind auf ihre Rettung angewiesen. Marc verschafft sich zunächst einen Überblick am Unfallort und wägt ab, wo seine Hilfe am meisten benötigt wird. Obwohl er denkt, dass er alles im Griff hat, verstirbt eine Frau noch am Unfallort.

Köln 50667: Ist Marc ein Mörder?

Der Rettungssanitäter ist mit der Situation überfordert. Als ihn dann auch noch der dazugehörige Ehemann für schudlig erklärt, ist Marc total am Ende. "Der Mann hatte Recht damit! Ich bin schuld daran, dass die Frau gestorben ist!“, erklärt er geschockt seinen Kollegen. Weil ihn die Schuldgefühle so sehr plagen, dass er an nichts anderes mehr denken kann, sucht er einige Tage später den Ehemann der Verstorbenen auf, um ihn um Verzeihung zu bitten. Doch dieser macht Marc noch immer für den Verlust seiner Frau verantwortlich: "Du sollst nur wissen, dass das Blut meiner Frau an deinen Händen klebt!“

Wird Marc diese heftigen Anschuldigungen verarbeiten können? Die ganze Geschichte zeigt "Köln 50667" in den kommenden Wochen bei RTL II.

Marc macht sich schwere Vorwürfe. Ist er für den Tod verantwortlich? RTL II

