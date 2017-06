Köln 50667 Vorschau: Haben Holly und Felix Sex?

Die Ehe von Holly und Jan von "Köln 50667" steht kurz vor dem Ende. Nach den Streitereien der letzten Wochen leben sie getrennt. Haben die Zwei noch eine Chance, oder geht Holly schon mit Felix ins Bett? Die ganze Vorschau liest Du hier!

Köln 50667: Das ganze Ehedrama von Holly & Jan

Köln 50667: Haben Jan und Holly noch eine Chance?

Jan von "Köln 50667" geht es seit der Trennung richtig schlecht. "Ich würde wirklich alles tun, damit Holly mir verzeiht. Aber irgendwie fühlt es sich gerade so an, als ob unsere Ehe am Ende ist!“, stellt er traurig fest. Trotzdem versucht er sich erneut bei Holly zu entschuldigen und die Ehe zu retten. Mit einem Frühstück will er sie überraschen, doch die Idee kommt nicht gut an. Langsam verliert Jan die Hoffnung, dass er seine Traumfrau noch zurüchgewinnen kann.

Köln 50667: Holly liegt bei Felix im Bett!

Und es kommt noch schlimmer... Am nächsten Tag erwischt Jan Holly und Felix zusammen im Bett. Er geht davon aus, dass die beiden Sex hatten. Zwar schwört Felix, dass zwischen den beiden nichts gelaufen ist, doch Jan glaubt ihm zuerst nicht: "Ich mein, wenn meine Frau bei einem Kumpel von mir im Bett aufwacht?“

Wenig später fasst er den Entschluss, Felix zu glauben und weiter um Holly und die Ehe zu kämpfen. Kann Jan Holly von einer zweiten Chance noch überzeugen?

"Köln 50667" läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei RTL II.

