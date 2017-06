"Köln 50667"-Vorschau: So möchte Kathi Jule fertig machen!

Jule und Kathi kommen nicht besonders gut miteinander klar. Nachdem Kathi und Flo sich verbündet haben, um Jule das Leben schwer zu machen, wird es nun noch dramatischer. Nach dem Selbstmord-Schock haben Jule und Mel den bei der Leiche gefundenen Brief vor Marc versteckt, damit er ihn nie zu Gesicht bekommt. Die Vorwürfe, die er sich macht, könnten dadurch noch verstärkt werden und ihn so in eine Depression stürzen.

"Köln 50667": Konfrontiert Kathi Marc mit dem Brief?

Und dann das: In einem ungünstigen Moment schnappt sich Kathi den Brief und verschwindet damit im Badezimmer. Und obwohl Jule Kathi darum bittet, Marc nichts davon zu erzählen, macht diese heimlich ein Foto davon und verspricht, nichts zu verraten. Doch wofür hat sie die Fotografie dann erst gemacht?