Elli von"Köln 50667" sucht ihren Vater. Seit dem Tod ihrer Mutter Inka, lebt die Schülerin bei Alex. Doch jetzt will sie endlich ihren Erzeuger kennenlernen. Hier liest Du die Vorschau auf die ganze Geschichte.

Amira WirtH: Alle Infos über die Elli-Darstellerin

Köln 50667 Vorschau: Elli fühlt sich alleine!

Bei "Köln 50667" macht Elli eine schwere Zeit durch. Erst der Verlust ihrer Mutter, dann der Stress in der Schule und die Probleme mit Marek und nun auch noch das Babydrama von ihrer besten Freundin Lina und ihrer Ex-Flamme Ben. Elli ist nervlich am Ende und fühlt sich total allein. Bei ihrem Ziehpapa Alex klagt sich ihr Leid und erzählt ihm auch, dass sie ihren leiblichen Vater suchen möchte.

Köln 50667 Vorschau: Elli sucht ihren Vater!

Da Alex seinen Schützling so traurig nicht sehen kann, will er Elli helfen. Als sie gemeinsam in Inkas alten Sachen wühlen, kommt ihnen eine Idee: Sie wollen beim Internat von Inka nach Spuren suchen. Und tatsächlich kann die Sekretärin den beiden weiterhelfen. Elli und Alex bekommen die Adresse von ihrem vermeintlichen Vater Markus. Doch dieser ist sich sicher, dass er nicht Ellis Vater sein kann. Dafür gibt er ihr die Telefonnummer der früheren besten Freundin von Inka. Kann diese Elli mit ihren Fragen weiterhelfen? Und wird sie ihren leiblichen Vater noch finden?

"Köln 50667" läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei RTL II.

Elli und Alex suchen im alten Internat von Inka nach Hinweisen. Können sie Ellis Vater finden? RTL II

