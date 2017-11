Köln 50667 Vorschau: Diego ist verliebt - Kevin und Diego sind mit ihrer Erotikagentur endlich richtig am durchstarten. Doch gerade als es so scheint, dass die beiden Chaoten bei Köln 50667 endlich ein bisschen mehr Glück haben, kommt Diego ins Zweifeln. Er ist total verliebt in Pia, muss vor seinem Investor aber weiterhin so tun, als sei er schwul. Riskiert er jetzt wegen Pia sein ganzes Geschäft?

Köln 50667: Diego will sich nicht mehr verstellen

Diego und Kevin haben sich bei Köln 50667, langsam aber stetig, ein richtiges Geschäft aufgebaut. Als nächstes veranstalten sie ein Casting für ihre Erotikagentur. Auch Pia sitzt in der Jury, doch sie kann nicht lange bleiben – sie hat ein Date mit Pepe, was Diego gar nicht gefällt. Am liebsten würde er ihr die Wahrheit sagen, doch er muss seine Fassade zunächst aufrecht erhalten.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten finden sich ein paar geeignete Kandidaten für die Agentur. Um den Castingerfolg bei Köln 50667 zu feiern, wollen danach alle gemeinsam ins Cage. Diego lädt Pia ein und ist fest entschlossen ihr die Wahrheit zu erzählen, auch wenn Kevin ihn davon abbringen will. Wofür wird sich Diego entscheiden: Die Liebe oder das Geld? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

