Jeamy ist erst seit kurzem bei "Köln 50667", doch die hübsche Fitness-Queen mischt die WG ordentlich auf. Während sich die Jungs über den sexy Neuzugang freuen, ist Dana noch unentschlossen, was sie von Jeamy halten soll.

Köln 50667 Vorschau: Dana ist eifersüchtig auf Jeamy

Eigentlich war Dana von "Köln 50667" total happy mit ihrem Leben: Sie hat ihren Freund Patrick, coole Freunde und den kleinen Hund Pätrick hat sie auch ins Herz geschlossen. Doch seitdem die hübsche Jeamy aufgetaucht ist, steht ihre Welt Kopf. Denn Dana fühlt sich neben der durchtrainierten Fitness-Queen unwohl in ihrem Körper. Dabei hat Dana eine super Figur!! Bei Facebook heult sie sich in einem Video aus:

Die Fans können ihre Unzufriedenheit überhaupt nicht verstehen und versuchen sie aufzumuntern: "Hast doch einen guten Körper was gibt es denn da zu nörgeln? !Gibt Leute die wären froh so eine Figur zu haben aber es kommt nicht darauf an sondern was man im Kopp hat.", oder "Oh man Dana du bist nicht dick sondern bist echt eine sehr Wunder hübsche sexy Frau!", schreiben zwei User.

Köln 50667 Vorschau: Steht Patrick auf Jeamy?

Doch da gibt es noch eine Sache, die Dana Bauchschmerzen bereiten. Ihr Freund Patrick verbringt sehr viel Zeit mit der Neuen! Gerade seitdem er mit Jeamy einen YouTube-Channel führt, sind die beiden Fitness-Freaks unzertrennlich. Dana hat Angst, dass Jeamy ihr den Freund ausspannt. Sind ihre Sorgen unbegründet, oder läuft bald mehr zwischen Patrick und Jeamy?

