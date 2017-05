Köln 50667: Bringt sich Lea wegen Alex um?

Die Situation zwischen Alex und Lea von "Köln 50667" ist sehr schwierig. Bringt sich Lea jetzt sogar wegen Alex um? Wir zeigen Euch eine Vorschau auf die dramatische Geschichte.

Köln 50667: Das ist zwischen Alex und Lea passiert:

Lea hat Alex mit ihrer Vergewaltigungslüge bei "Köln 50667" in den Knast gebracht. Doch Mel und Holly konnten die Brünette noch zur Vernunft bringen - nach einigen Wochen gestand Lea ihre Lüge und Alex kam frei. Der Clubbesitzer ist immernoch fassungslos darüber, was seine Ex-Freundin ihm angetan hat. Und obwohl Lea bisher mit keinen ernsthaften Konsequenzen leben muss, geht es ihr immer schlechter. Sie hat sich zu einem psychischen Wrack entwickelt und schon einmal probiert sich zu verletzten.

Köln 50667 Vorschau: Bringt sich Lea wegen Alex um?

Lea sieht keinen Sinn mehr in ihrem Leben: Wenn sie nicht mit Alex zusammen sein kann, soll es niemand. Noch immer gönnt sie Mel ihr Glück nicht und das obwohl diese ihr wirklich hilft. Lea versucht Alex sogar unter Druck zu setzen und hat ihm einen Clip geschickt, in dem sie ihren Selbstmord andeutet. Für Alex und Mel war diese Videonachricht ein riesen Schock! Was Lea genau zu sagen hat, siehst Du HIER:

Köln 50667: Lea soll behandelt werden!

Zu ihrem Selbstmord ist es zum Glück nicht gekommen - dafür ist Lea ins Krankenhaus gekommen. Doch dort ist die Brünette jetzt geflohen. Eigentlich sollte sie auf die Psychatrie-Station verlegt werden. Was genau passiert ist, erfährst Du im VIDEO:

"Köln 50667 läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei RTL II.