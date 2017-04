Köln 50667 Vorschau: Lina will das Baby behalten!

Nicht nur für Lina, auch für Ben war die Nachricht über die Schwangerschaft ein Schock. Beide sind noch sehr jung und kein Paar mehr. Eigentlich hatte Lina sich dazu entschlossen, das Baby abzutreiben. Für Ben war diese Entscheidung in Ordnung, da er noch nicht Vater werden will.

Köln 50667 Vorschau: Ben will kein Vater werden!

Doch als Lina für den Eingriff in der Praxis ist, bricht sie plötzlich zusammen. Kann sie das Baby wirklich abtreiben? Nein... Lina will das Kind nun doch behalten. Als Ben sich wenig später bei Lina erkundigen will, wie die Abtreibung verlaufen ist, fällt er aus allen Wolken. "Du kannst doch solche Entscheidungen nicht ohne mich treffen!“, wirft er Lina wütend an den Kopf. Ben ist völlig außer sich... Er will das Kind nicht behalten. Wie soll es nun weitergehen?

Die ganze Geschichte zeigt "Köln 50667" in der Woche nach Ostern um 18 Uhr bei RTL II.