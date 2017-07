Köln 50667 Vorschau: Ben und Lina legen sich mit Rocco und Elli an!

Es kracht bei Köln 50667! Seit Elli mit Rocco zusammen ist, ist Streit vorprogrammiert - speziell mit Ex-Lover Ben, der von ihrem neuen Freund überhaupt nicht überzeugt ist. Gerade als es so aussieht, dass sich die Wogen ein wenig glätten, eskaliert die Situation zwischen den Streithähnen bei Köln 50667 jedoch komplett!

Köln 50667: Ben und Lina vs. Elli und Rocco

Eigentlich fängt alles friedlich an: Lina (Bens Freundin) sagt Elli, dass sie sich vernachlässigt fühlt. Elli kümmert sich daraufhin darum, diesen Umstand wieder zu ändern. Ihre Idee: Sie will Lina mit zu einem Treffen mit Rocco nehmen. Als jedoch rauskommt, dass Ben mit von der Partie sein soll, ist dieser jedoch überhaupt nicht begeistert. Ein schlechtes Omen für den gemeinsamen Abend...

Dann kommt es, wie es kommen musste: Bei einem Spiel provozieren sich Ben und Rocco konstant und bekommen sich krass in die Haare. Doch nicht nur die Männer bei Köln 50667 keiffen sich an! Auch Elli und Lina geraten wegen des misslungenen Abends in einen großen Streit. Chico ist der Einzige in der Runde, der einsieht, dass die Konstellation einfach keinen Sinn mehr macht.

War es das mit der Freundschaft von Elli und Lina? Oder finden sie noch eine Lösung, um ihre Beziehung zu retten? Das erfahren wir Dienstag bei Köln 50667 auf RTL ab 18 Uhr.