„Köln 50667“: Verlässt Sam alias Diana Schneider die RTL II-Serie?

Sam von „Köln 50667“ musste gerade eine schmerzhafte Trennung von Manu verkraften. Er hat sie mehrfach belogen und betrogen . Jetzt versucht Sam ihr Leben neu aufzubauen. Als sie überraschenden Besuch von ihren Eltern bekommt, wird ihr im Gespräch mit ihrem Vater klar, dass sie ihre Träume aus den Augen verloren hat und nichts mehr macht, wofür sie richtig brennt. Sie will ihre Leidenschaft und ihr Temperament wiederentdecken.

Verlässt Sam „Köln 50667"?

Das will Sam ändern – sie will sich eine Auszeit nehmen. Deshalb besucht sie Alex und erzählt ihm, dass sie ihre Kunstbar-Anteile verkaufen will. Anstatt ihr zuzuhören und nach den Gründen zu fragen, flippt Alex komplett aus und macht Sam schwere Vorwürfe.