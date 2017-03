Köln 50667: Verlässt Michelle aka Sandra Lambeck die Serie?

In der „Köln 50667“ -WG von Kevin herrscht dicke Luft. Vor allem mit Michelle ist Kev in der letzten Zeit immer wieder aneinander geraten. Die Beauty-Queen hat ihre Miete nämlich schon zum zweiten Mal in Folge nicht bezahlt. Kevin hat ihr deswegen ein Ultimatum gestellt – jetzt muss Michelle ausziehen.

Als Dana in die WG zurückkommt, findet sie einen Brief ihrer Freundin. Darin steht, dass Michelle es mit den Jungs nicht mehr aushält. Sie will sich eine Auszeit nehmen und wieder nach Berlin gehen. Dana ist total sauer auf Patrick und Kevin, weil sie denkt, dass die beiden Michelle rausgeekelt haben. Überstürzt beschließt sie ebenfalls die WG zu verlassen.

Wird Michelle wirklich Köln verlassen und nach Berlin gehen? Das würde bedeuten, dass Michelle aka Sandra Lambeck aus der Serie aussteigt.

Wie es bei „Köln 50667“ weitergeht, siehst Du immer montags bis freitags um 18 Uhr bei RTL II.

