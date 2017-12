Köln 50667: Trennt sich Mel von Alex?

Trennung bei Köln 50667? Nach der geplatzten Hochzeit wegen Ollis Selbstmordversuch gibt es Ärger bei Mel und Alex. Mel macht ihren Fast-Ehemann für Ollis Suizidgedanken verantwortlich. War es das zwischen dem Köln 50667-Traumpaar?

Köln 50667: Mel packt ihre Sachen

Mel wartet bei Köln 50667 mit Jule und Marc im Krankenhaus auf Neuigkeiten von Olli. Der Arzt kommt zu ihnen und hat gute Nachrichten – Olli wird durchkommen. Währenddessen sitzt Alex völlig verzweifelt im Cage und befürchtet, dass seine Beziehung mit Mel nun für immer beendet ist. Als Mel zu Olli ins Zimmer kommt, erzählt der ihr von dem verlorenen Sorgerechtsstreit und dass Alex ihn nicht bei der Hochzeit dabeihaben wollte.

Mel ist froh, dass Olli überlebt hat RTL

Mel kann nicht fassen, was Alex gesagt und getan hat und will sich ab jetzt bei Köln 50667 mehr um Olli kümmern. In der WG angekommen geht sie ohne ein Wort zu sagen an Alex vorbei und fängt an ihre Sachen zu packen. Alex sucht das Gespräch mit ihr aber gibt es überhaupt noch eine Chance für die Beziehung der beiden? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.