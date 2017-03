â€žKÃ¶ln 50667â€œ: Timur Ãœlker aka Cem Arslan ist ausgestiegen

Timur Ülker spielte bei „Köln 50667“ die Rolle Cem Arslan. Seit 2015 zählte er zu den Hauptdarstellern der beliebten RTL II Soap. Nun hat der TV-Star sein Serien-Aus via Facebook bekanntgegeben. „Ich habe aufgehört mit Köln 50667“, postete Timur völlig überraschend auf seiner Fan-Seite.

Was macht Timur Ülker nach „Köln 50667“?

Für alle Serien-Fans ist der Ausstieg ein großer Schock. Unter dem Post in den Kommentaren heißt es: „Lieber Timur, kein Wunder das die Zuschauer zahlen immer weniger werde wenn die besten aus der Reality-Soap Köln 50667 gehen ....und du bist der beste ohne dich werde ich mir die Serie nicht mehr ansehen“, oder „Nein warum steigen die besten aus - ich glaube das nicht.“

Viele Fans gehen aber davon aus, dass sich Timur Ülker jetzt stärker auf seine Musik konzentrieren will. "Gut so Buddy wozu seine Zeit verschwenden. Ganz ganz viel Erfolg mit der Musik, wirklich gutes dabei!", unterstützt ihn ein Follower in seiner Entscheidung. Der 27-jährige macht schon seit Jahren Musik und veröffentlichte im Jahr 2007 sein erstes Album. Einige Fans hoffen aber noch darauf, dass es sich einfach nur um einen dummen Scherz gehandelt hat.

Bislang wurde der Ausstieg von Timur Ülker aka Cem Arslan noch nicht vom Sender bestätigt. Und auch der Darsteller machte keine weiteren Angaben über sein Serien-Aus. Ob Timur Ülker die RTL II-Serie also wirklich verlassen hat, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

"Köln 50667" läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei RTL II.

