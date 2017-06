Die "Köln 50667"-Stars Danny Liedtke und Mike Luxen aka Kevin und Ben sind dicke Kumpels geworden. Und jetzt zeigen sie sich gemeinsam komplett nackt im Netz.

Danny Liedtke (Kevin) und Mike Luxen (Ben) sind gute Freunde!

In der RTL II Serie haben Kevin und Ben kaum Berührungspunkte. Im wahren Leben verstehen sich die Darsteller Danny Liedtke und Mike Luxen dafür umso besser. Die "Köln 50667"-Stars sind fast nur noch im Doppelpack unterwegs. Egal ob beim Fitness, beim Feiern, oder beim Chillen - die beiden kriegen einfach nicht genug voneinander. ;)

Köln 50667-Stars Danny Liedtke und Mike Luxen zeigen sich nackt!

Danny Liedtke und Mike Luxen haben schon in den vergangenen Wochen gezeigt, wie viel Humor sie haben. Mit dem neusten Schnappschuss beweisen sie zusätzlich noch Mut (!) Die RTL II-Stars zeigen sich nämlich komplett NACKT im Netz. "Ich bin sprachlos!!! Respekt!!! Ihr seid ja sehr im Einklang!!! Humor sollte man definitiv dazu haben!!!, "Ihr seid einfach die geilsten", "Alter ist nicht euer Ernst", "Sexy Arsch", oder "Haha geil wie kommt man den auf so eine Idee? PS: Tolle Muskeln", heißt es in den Kommentaren.

Köln 50667-Kevin: Danny Liedtke nackt beim Duschen!

Erst wenige Tage zuvor, zeigte sich Danny Liedtke nackt beim Duschen. Lediglich ein Emoji verdeckte dabei sein bestes Stück! Uh la la... wir sind uns sicher: da werden noch viele verrückte Schnappschüsse folgen!

