"Köln 50667"-Star Giorgio Di Lucia aka Manu wurde verprügelt!

Bei "Köln 50667" hat Manu Stanzoni immer wieder Ärger mit dem Gesetz und saß sogar schon im Knast. Im wahren Leben geriet Darsteller Giorgio Di Lucia nun auch in eine heftige Prügelei.

In der RTL II Serie "Köln 50667" geht es bei Ex-Knacki Manu immer turbulent zu. Der Halbbruder von Alex legt sich häufig mit den falschen Leuten an, gerät in Schulden und Beziehungsprobleme. Außerhalb der Familie regelte er seine Konflikte oft mit Gewalt.

"Köln 50667" Manu aka Giorgio Di Lucia wurde verprügelt!

Bei dem "Köln 50667"-Darsteller Giorgio Di Lucia ging es privat jetzt ähnlich schockierend zu. Bei einem Besuch in der Essener Szene-Disco "Essence“, sollen er und seine Frau von einem Türsteher verprügelt worden sein. "Ich hatte wirklich Todesangst. Die Situation eskalierte völlig“, erzählt der "Köln 50667"-Star im Gespräch mit der BILD-Zeitung. Der Vorfalle geschah, nachdem Giorgio Di Lucia von einer Zigarettenpause durch die Notausgangstür in den Club zurückkam. Der Türsteher soll ihn angesprochen und attackiert haben. "Ich wusste nicht, dass er in dem Laden arbeitet. Der Typ meinte zu mir, ich solle vorne rein und bezahlen. Aber das hatte ich ja schon längst.“​

*** BILDplus Inhalt *** Star Giorgio di Lucia - Wilde Prügelei in Ruhrpott-Disco https://t.co/Vui1RjKr2u pic.twitter.com/ZhY1EX618i — BILD (@BILD) 2. Juni 2017

"Köln 50667" Manu aka Giorgio Di Lucia hatte Todesangst!

Nach einer hitzigen Diskussion erteilte ihm der Türsteher Hausverbot . Als der "Köln 50667"-Darsteller nur noch kurz nach seiner Frau suchen wollte, schlug der Hauptangeklagte ihn laut eigener Aussage nieder. "Er hörte nicht mehr auf, wie von Sinnen. Er hat immer weiter auf mich eingeschlagen.“

Als seine Frau von der Schlägerei mitbekommen hat, soll sie versucht haben die Situation zu entschärfen und bekam dabei auch Schläge ab. Der Fall liegt dem Amtsgericht vor - der Prozess läuft bereits.

