„Köln 50667“-Star Danny Liedtke: Ist er ein Tierquäler?

Kevin-Darsteller Danny Liedtke aus der Reality Soap „Köln 50667“ ist bekannt dafür, dass er jeden Spaß mitmacht und sich und das Leben nicht immer so ernst nimmt. Auf Insta bringt er seine Fans mit seinen lustigen Stories täglich zum Lachen. Doch seinen letzten Joke fanden die nicht so witzig.

Danny Liedtke erschreckte Tauben

Von seinem Männertrip mit seinem Kumpel und „Köln 50667“-Kollegen Patrick Beinlich (Olli) in Barcelona postete der Serien-Schauspieler gestern einige Bilder in seiner Insta-Story. Darauf zu sehen ist Danny Liedtke, wie er an einer Schar fressenden Tauben vorbeiläuft und plötzlich in die Luft springt, um sie aufzuscheuchen. Kurz darauf richtete er ein paar Worte an seine Fans, die ihm wohl mehrere Nachrichten geschrieben haben, dass es ziemlich uncool und schlecht für die Tiere sei, sie zu erschrecken.

Instagram/_danny_liedtke_

So lustig reagierte der "Köln 50667"-Darsteller auf die Hater

Wie nicht anders zu erwarten, nahm sich Danny Liedtke die Kommentare seiner Follower sehr zu Herzen und versuchte sie mit seinem gewohnten Witz zu besänftigen: „Ich wurde auch schon oft im Leben erschrocken und lebe immer noch. Ich bin weggegangen und die Tauben haben einfach weitergegessen. Die dachten sich einfach nur „Digga Alter lass mich essen und nerv nicht“. Bestimmt wird sich irgendwann eine von den Tauben rächen und mir auf den Kopf kacken. Ich will damit nur sagen, nehmt das Leben nicht so ernst und seid nicht so sensibel. Den Tauben geht’s gut versprochen". Recht hat er, oder? Die Tauben sahen doch wirklich nicht gerade so aus, als wären sie tot umgefallen. Und mal ehrlich, wer von uns hat noch nie `ne Taube verscheucht? :D

