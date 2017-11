"Köln 50667": So geht es Lina nach dem Überfall im Cage!

Bei einem Termin bringt Flo Lina mal wieder auf die Palme. Bei "Köln 50667" flirtet der vor ihren Augen mit einer PR-Frau eines Lifestyle-Getränks. Lina ist stinksauer und lässt das Flo auch spüren.

Als sie am Morgen gerade Feierabend machen will und die Einnahmen aus dem Cage wegbringen möchte, ruft Flo sie auf dem Handy an, da er ein schlechtes Gewissen hat. Genervt geht sie ran und fragt ihn schnippisch, ob er und seine neue Eroberung Spaß zusammen haben. Bevor sich Lina jedoch weiter aufregen kann, geht die Tür hinter ihr auf.