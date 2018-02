Der heutige Tag ist für alle Beteiligten unglaublich schwer. Vor allem Ben leidet sehr unter der Situation, der auch während der Untersuchungshaft immer wieder beteuerte, mit dem Mord an Felix nichts zu tun gehabt zu haben.

In den letzten Wochen haben Mel, Sophia und Lea, die ihm seine Version der Geschichte glauben, immer wieder versucht, das Beweisvideo aufzutreiben, auf dem deutlich zu sehen sein soll, dass Ben Felix nicht getötet hat. In seiner Not hat der dieses damals Aydin anvertraut, der bis jetzt so tut, als wüsste er nichts von diesen Aufnahmen.

Während die Stimmung im Gerichtssaal unglaublich angespannt ist, macht sich Alex große Sorgen um Mel. Seine Gedanken sind nur bei ihr, denn eigentlich sollte sie auch vor Ort sein. Da scheinbar niemand weiß, wo sie sich aufhält, beschließt er nach ihr zu suchen und die Verhandlung zu verlassen.

Lina, die sich auch im Gerichtssaal befindet, geht nach einer Weile aus dem Saal, da ihr Handy klingelt - es ist Mel. Da der Empfang so schlecht ist, kann sie sie allerdings nicht richtig verstehen. Doch eine entscheidende Sache kann sie hören, mit der sie auch sofort zu Ben und seinem Anwalt geht. Offenbar hat Mel das Video und befindet sich auf dem Weg.