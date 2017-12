Köln 50667: Selbstmordversuch! Serien-Aus für diesen Charakter?

Köln 50667 wird dramatisch: Obwohl mit der Hochzeit von Mel und Alex ein schöner Tag bevorsteht, wird er von einem Selbstmordversuch überschattet. Olli will sich das Leben nehmen und wird erst spät von Mel gefunden. War es das für Olli für bei Köln 50667?

Köln 50667: Mel macht Alex verantwortlich

Der Tag der Hochzeit bei Köln 50667 ist gekommen und eigentlich sollte Mel sich freuen. Allerdings hat sie seit gestern nichts mehr von Olli gehört und ist deshalb besorgt. Als Mel dann eine beunruhigende Nachricht von Olli bekommt, macht sie sich noch mehr Sorgen und beschließt ihren Bruder zu suchen.

Als der Wirt von Ollis Stammkneipe den beiden aufsperrt, machen sie eine schreckliche Entdeckung: Köln 50667-Olli liegt am Boden – neben ihm eine Flasche Schnaps und Schlaftabletten. Sofort rufen sie einen Krankenwagen und Olli wird ins Krankenhaus gebracht. Völlig aufgelöst findet Mel in seinen Sachen einen Umschlag mit Geld aus dem Cage. Als sie am Standesamt ankommt, stellt sie Alex zur Rede. Er gesteht, dass er Olli den Umschlag gegeben hat. Mel ist fassungslos und macht Alex für den Selbstmordversuch ihres Bruders verantwortlich. Wird Olli durchkommen? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.