â€žKÃ¶ln 50667â€œ Quoten-Schock: Wird die Serie abgesetzt?

Wie geht es bei „Köln 50667“ weiter?

Jan und Holly stecken aktuell in den Hochzeitsvorbereitungen, doch Holly muss ihrem Verlobten etwas Schlimmes beichten. Findet aus diesem Grund die Hochzeit nicht mehr statt? Mehr kannst Du hier dazu lesen.

Jule steckt in einem Liebeschaos. Eigentlich war sie total in Marc verknallt, doch der wollte keine feste Beziehung mit ihr führen. Dann hat sie ihre erste große Liebe Flo wiedergetroffen und bandelt mit ihm an. Doch dann will Marc ihr Herz doch noch erobern. Wird er es schaffen? Mehr kannst Du hier dazu lesen.

