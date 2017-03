Köln 50667 Quoten-Hoch: Die RTL 2 Serie läuft dank Alex wieder rund!

"Köln 50667“ erlebte Anfang des Jahres ein heftiges Quoten-Desaster. Weniger als 6 Prozent schalteten nur noch im Februar in die RTL 2 Serie ein. So wenig Zuschauer gab es noch nie zuvor! Für den Sender war das ein schockierendes Ergebnis.

"Köln 50667" erzielt wieder gute Quoten

Doch jetzt hat RTL 2 wieder Grund zur Freude - die Quoten von "Köln 50667" haben sich stark erholt. Laut dem Sender hatte "Köln 50667“ gestern in der Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen wieder einen zweistelligen Marktanteil von 10,2 Prozent.

In dieser Woche spielen sich bei "Köln 50667" richtig dramatische Szenen ab. Alex sitzt im Knast wegen angeblicher Vergewaltigung, Lina ist schwanger von Ben und will das Baby vielleicht abtreiben, Patrick und Dana haben eine heiße Affäre und ein "Köln 50667"-Star will sich sogar das Leben nehmen. Wer? Das erfährst Du im Video unten!

Die starken Geschichten in der RTL 2 Serie sind sicherlich ein Grund, warum es mit den Quoten wieder bergauf gegangen ist. Für alle Fans sind das positive Nachrichten - die hatten sich schließlich schon um ein TV-Aus der Serie gesorgt.

