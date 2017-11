Köln 50667: Patrick will die WG verlassen!

Köln 50667: Ein Hund hält Patrick auf

Patrick verkündet seinen Mitbewohnern bei Köln 50667, dass er aus der WG ausziehen wird, damit Dana und er auf Abstand gehen können. Die Nachricht wird mit Trauer aber gleichzeitigem Verständnis aufgenommen. Doch ganz so schnell klappt das mit dem Auszug nicht: Plötzlich steht der Hund der Nachbarin bellend vor der Tür – doch wo ist seine Besitzerin?

Diese ist im Treppenhaus zusammengebrochen und muss ins Krankenhaus gebracht werden. In der Zwischenzeit wollen sich die WG-Bewohner von Köln 50667 um den Hund kümmern. Da kommt auf einmal Beate, die Mutter von Patrick und Lucy, vorbei und möchte den Hund mitnehmen. Als Dana jedoch herausfindet, was Beate mit dem Hund vorhat, kommt es zu einem heftigen Streit. Patricks Pläne geraten dadurch vorerst in den Hintergrund.

Wie es mit Patrick und Dana weitergeht, erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

