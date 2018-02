"Köln 50667": Patrick hat eine neue Freundin!

Zum Frühstück bringt Patrick seine neue Freundin Tatjana mit in die WG. Das sorgt dafür, dass Dana noch frustrierter ist, denn sie ist Single und ihr Ex ist es nicht mehr. Jetzt ist ihre Stimmung so richtig im Keller. Gut, dass Pia vorbeikommt und eine neue Klientin im Gepäck hat. So kann sich Dana auf die Arbeit konzentrieren und muss nicht mehr an Patrick und Tatjana denken.

Als sie später in der WG zurück ist, möchte sie mit Tatjana sprechen, um sich mit ihr anzufreunden. Bringt ja auch nichts, wenn die Frauen sich jetzt täglich anzicken. Doch Tatjana macht es ihr absolut nicht leicht. Sie möchte sich nicht mit Dana anfreunden und sagt ihr das so richtig deutlich.

Diese Ansage sorgt dafür, dass die beiden Mädels streiten. In diesem Moment kommt dann ausgerechnet Patrick dazu, der seine Freundin verteidigt und seiner Ex auch noch eine Ansage macht . . . Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".