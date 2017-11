Köln 50667: Notarzt-Einsatz! Stirbt ER jetzt den Serien-Tod? - Eigentlich deutet bei "Köln 50667" alles auf einen schönen Tag hin. Marc kehrt endlich zurück zur Arbeit und freut sich, seine Kollegen wiederzusehen. Doch gerade als die Stimmung richtig gut ist, passiert etwas Schreckliches...

Köln 50667: Wolle muss ins Krankenhaus!

Marc ist bei "Köln 50667" aus der Reha zurück. Er fährt auf die Wache um seine Kollegen zu überraschen – diese haben das Gleiche mit ihm vor. In ausgelassener Stimmung wird seine Rückkehr gefeiert. Doch unvermittelt bricht Wolle, der Chef der Wache, zusammen. Anscheinend hat er seit der Geiselnahme immer wieder über Kopfschmerzen geklagt - werden ihm diese jetzt zum Verhängnis?

Wolle schwebt bei Köln 50667 in Lebensgefahr RTL 2

Sofort versorgt das Team bei "Köln 50667" den bewusstlosen Wolle und fährt ihn in die Klinik. Am Abend dann die Entwarnung: Marc erfährt am Telefon, dass Wolle gerettet wurde und sein Leben nicht mehr in Gefahr ist. Doch es gibt noch eine weitere, überraschende Neuigkeit für Marc, Jule & Co… Worauf sich das Team gefasst machen muss, erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

