Köln 50667: Neuzugang ist ein DSDS-Star!

Neuzugang bei Köln 50667! Demnächst können wir ein neues Gesicht in der RTL 2 Soap begrüßen. Die meisten dürften ihn sogar kennen: Bei dem Köln 50667-Neuling handelt es sich nämlich um einen ehemaligen DSDS-Kandidaten!

Köln 50667: Aytug Gün bekommt eine Rolle

Aytug Gün kämpfte sich 2016 bei DSDS bis in die Top 10, zum Sieg reichte es schließlich jedoch nicht. Nun will der Sänger zum Schauspieler werden und hat sich direkt eine Rolle bei Köln 50667 geschnappt. Kommenden Dienstag wird Aytug in der Rolle des Background-Tänzers Martin "Spikeflex" Zerger zu sehen sein. Es handelt sich dabei zunächst um eine Nebenrolle.

Köln 50667 war für den 29-Jährigen schon vor seiner Teilnahme bei DSDS ein Ziel. "Ich habe mich schon vor DSDS bei einem Casting der Produktionsfirma filmpool als Komparse vorgestellt", erzählt Gün gegenüber der "Bild" und fügt hinzu: "Ich erhielt schnell die Rückmeldung , dass ich ein geiler Typ sei und bekam eine Einladung für ein Casting bei Köln 50667."

Damals musste Köln 50667 wegen seines Engagements bei DSDS noch warten. Doch nun kann er richtig durchstarten und sich vielleicht für eine permanente Rolle empfehlen. Wir werden Dienstag auf jeden Fall reinschauen und gucken, wie sich Aytug schlägt ;)

Alle News zu Köln 50667 - hier klicken!