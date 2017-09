Hat das Versteckspiel von Rocco bei Köln 50667 jetzt ein Ende? Auf den Ex von Elli wartet das Gefängnis. Doch ausgerechnet Ben hat einen Plan, um ihn vor der Inhaftierung zu bewahren.

Köln 50667: Polizei jagt Rocco

Köln 50667: Muss Rocco doch ins Gefängnis? - Polizeibesuch im Loft: Die Beamten erzählen Elli, dass Rocco in Köln gesichtet wurde – und das ganz unmittelbar in der Nähe des Loftes. Sie bitten Elli um ihre Mithilfe, doch sie weiß nichts von Roccos Aufenthalt in Köln. Trotzdem beschließt sie, sofort zum Schrottplatz zu fahren. Ben hingegen versteht die Welt nicht mehr: Warum will seine Freundin nun ihrem Ex unbedingt helfen? Da er misstrauisch ist, begleitet er sie zu ihrem Vater.

Nach einigem hin und her erklärt Ellis Familie, dass Rocco wieder da ist und sich in Sicherheit befindet. Allerdings ist die Polizei bei Köln 50667 schon im Anmarsch und möchte den Ausreißer ins Gefängnis stecken. In seiner Not vertraut Schrotti auf einen Plan von Ben - dieser ist jedoch waghalsig. Können sie es schaffen, Rocco vor der Polizei zu verstecken? Oder muss Rocco doch ins Gefängnis? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

