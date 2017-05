Köln 50667 Michelle aka Sandra Lambeck outet sich als lesbisch!

Bei BTN und "Köln 50667" spielte Sandra Lambeck die Rolle der Michelle. Im März 2017 wurde ihr Ausstieg aus der RTL II Serie bekanntgegeben. Jetzt überrascht Sandra Lambeck mit ihrem Outing alle.

Köln 50667 Michelle aka Sandra Lambeck ist lesbisch!

"Köln 50667"-Michelle aka Sandra Lambeck ist lesbisch. Mit einem rührenden Instagram-Posting macht sie ihre Beziehung mit Freundin "Nella" offiziell. Zu einem gemeinsamen Video mit ihrer großen Liebe schreibt die Beauty:

"Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich Dich liebe. Es war ein hartes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, aber wir haben es geschafft. Ich schätze Dich für Deine Geduld, für Deine Liebe und dass Du mir immer den Rücken freihältst! Du bist mein Fels in der Brandung. holst mich runter, wenn es sein muss und erfüllst mich mit Liebe, die ich vorher nie für jemanden empfinden konnte. Du weißt mehr was ich brauche als ich selbst und gibst mir den Halt in dieser chaotischen Welt."

Schock für Sandra Lambeck nach ihrem Outing:

Doch nicht alle Follower nehmen das Outing von Sandra Lambeck gut und respektvoll auf. Unter dem Video bei Instagram häufen sich hasserfüllte Kommentare. Immer wieder kommt das Thema "Religion" auf und das es nicht richtig sei, homosexuell zu sein. Traurig, dass viele Menschen immer noch so denken...

Für die ehemalige "Köln 50667"-Darsteller sind die heftigen Reaktionen zu ihrem Outing eine Qual. Wie es ihr damit geht, hat sie im Interview mit der inTouch erzählt.

