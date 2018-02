"Köln 50667": Mel & Lea sitzen in der Falle!

Während sich alle im Gerichtssaal befinden, um Ben bei seinem Prozessauftakt beizustehen, sind Mel und Lea noch immer in Aydins Werkstatt. Als ein Mechaniker hereinkommt, überwältigen die beiden ihn und öffnen den Schrank, in dem der Laptop steht. Hier ist das Video gespeichert, das Ben entlastet.

Da Mel nicht weiß, welches Video das richtige ist, zieht sie sich alle Dateien auf einen Stick. Nur leider dauert das einen Moment - zu lang? Plötzlich fährt Aydin mit seinen Männern vor. Aus diesem Grund zieht Mel panisch den Stick aus dem Laptop. Ist das richtige Video schon dabei? Für Überprüfungen bleibt keine Zeit.

Um nicht gefunden zu werden, verstecken sich Mel und Lea schnell in einem anderen Raum. Dort werden sie allerdings von einem der Männer unbewusst eingesperrt. So ein Mist! Zuvor hat Mel bereits versucht Lina anzurufen, doch der Empfang war so schlecht, dass sich die beiden nur sehr schwer verstehen konnten.

Während die beiden also eingesperrt sind, fährt Aydin zum Gericht, um seine Aussage zu machen. Wie geht es nun weiter? Das zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".