"Köln 50667": Mel erfährt von Ollis Überfall!

Nach dem Überfall auf das Cage kommt Olli verletzt nach Hause. Lina konnte ihm noch ein Messer in den Arm rammen, bevor der sie gegen eine Wand stieß und bewusstlos zusammensackte.

Während Olli versucht seine Wunde selbst zu verarzten, kommt Mel dazu, die direkt geschockt von seinem Anblick ist. "Olli was hast Du da?" Natürlich überlegt er sich schnell eine Ausrede und behauptet, er sei an einem Nagel hängen geblieben, der aus der Wand hervorstand und im Dunkeln nicht zu sehen war.

Doch dann erinnert sich Mel daran, dass Lina im Cage überfallen wurde und ihren Angreifer mit einem Messer abgewehrt hat. Nachdem sie sich noch einmal versichert, dass es wirklich so gewesen ist, spricht sie Olli darauf an. Jetzt gibt es für Olli keine Ausreden mehr. Er gibt zu, was er getan hat. Für Mel steht fest: Olli muss sich der Polizei stellen.

